لائنز ایریا بچت بازار کی ملکیت اور اجازت ناموں کی رپورٹ طلب

  • کراچی
لائنز ایریا بچت بازار کی ملکیت اور اجازت ناموں کی رپورٹ طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں لائنز ایریا میں قائم بچت بازار کی بندش کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔۔۔

، عدالت نے سرکاری وکیل سے پلاٹ کی ملکیت اور اجازت ناموں کے حوالے سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت چار ہفتوں کیلئے ملتوی کردی۔ وکیلِ درخواست گزار دھنی بخش نے مؤقف اختیار کیا کہ مذکورہ بچت بازار گزشتہ کئی سالوں سے قائم ہے کچھ افراد نے بازار لگانے سے روک دیا تھا جس کے بعد عدالت سے رجوع کیا گیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے سوال کیا کہ یہ پلاٹ کس کی ملکیت ہے ، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ یہ رفاعی پلاٹ ہے اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ملکیت ہے ۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے ۔

 

