صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ لائن کی تعمیر میں تاخیر، جماعت اسلامی کا احتجاجی مارچ کا اعلان

  • کراچی
ریڈ لائن کی تعمیر میں تاخیر، جماعت اسلامی کا احتجاجی مارچ کا اعلان

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ریڈ لائن بی آر ٹی کی تعمیر میں تاخیر، منصوبے کی خامیوں، دکانداروں کے نقصانات اور متبادل راستوں کی بدترین صورتحال پر لائحہ عمل کی تیاری کیلئے جماعت اسلامی کی جانب سے قائم کردہ ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔

 اجلاس کی صدارت نائب امیر جماعت اسلامی کراچی سیف الدین ایڈووکیٹ نے کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مہم کو تیز کیا جائیگا، 31اکتوبر بروز جمعہ کو چار مقامات سبزی منڈی، بیت المکرم مسجد، صفورا چوک اور موسمیات پر کیمپس لگائے جائیں گے ،کیمپ آفس بیت المکرم مسجد کے قریب قائم کیا جائے گا جہاں سے ذمہ داران عوامی آگہی مہم کا آغاز کریں گے جبکہ یکم نومبربروز ہفتہ 04:30 بجے شام بیت المکرم مسجد تا حسن اسکوائر تک ایک احتجاجی مارچ کیا جائے گا،مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کریں گے ۔ سیف الدین ایڈووکیٹ نے کہا کہ سندھ حکومت کی نااہلی نے ریڈ لائن منصوبے کو عوام کیلئے عذاب بنا دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، علاج متاثر ، مریضوں کو مشکلات

عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کمشنر و آر پی او کا چنیوٹ کا دورہ

ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا

واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

سموگ :ٹریفک پولیس کا چناب کلب چوک میں آگاہی کیمپ

محفل میلاد مصطفی ﷺ و دعا برائے استحکام پاکستان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ