ریڈ لائن کی تعمیر میں تاخیر، جماعت اسلامی کا احتجاجی مارچ کا اعلان
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ریڈ لائن بی آر ٹی کی تعمیر میں تاخیر، منصوبے کی خامیوں، دکانداروں کے نقصانات اور متبادل راستوں کی بدترین صورتحال پر لائحہ عمل کی تیاری کیلئے جماعت اسلامی کی جانب سے قائم کردہ ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔
اجلاس کی صدارت نائب امیر جماعت اسلامی کراچی سیف الدین ایڈووکیٹ نے کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مہم کو تیز کیا جائیگا، 31اکتوبر بروز جمعہ کو چار مقامات سبزی منڈی، بیت المکرم مسجد، صفورا چوک اور موسمیات پر کیمپس لگائے جائیں گے ،کیمپ آفس بیت المکرم مسجد کے قریب قائم کیا جائے گا جہاں سے ذمہ داران عوامی آگہی مہم کا آغاز کریں گے جبکہ یکم نومبربروز ہفتہ 04:30 بجے شام بیت المکرم مسجد تا حسن اسکوائر تک ایک احتجاجی مارچ کیا جائے گا،مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کریں گے ۔ سیف الدین ایڈووکیٹ نے کہا کہ سندھ حکومت کی نااہلی نے ریڈ لائن منصوبے کو عوام کیلئے عذاب بنا دیا ہے ۔