وفاقی عدالتوں، ٹریبونلز ملازمین کی اسپیشل الاؤنس بحالی کیلئے ہڑتال جاری

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) وفاق کے ماتحت عدالتوں اور ٹریبونلز کے ملازمین کی اسپیشل الاؤنس کی بحالی کیلئے ہڑتال تیسرے روز بھی جاری رہی۔۔۔

، ملازمین نے پاکستان سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دے کر احتجاج ریکارڈ کرایا جس کے باعث دفتری امور معطل ہو کر رہ گئے ۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے اسپیشل الاؤنس ختم کرکے اُن کے معاشی حالات مزید خراب کردیے ہیں، تین الاؤنسز کی فوری بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ وفاقی عدالتوں اور ٹریبونلز کے ملازمین کی جانب سے الاؤنسز کی بحالی کیلئے احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ پاکستان سیکریٹریٹ کے سامنے بڑی تعداد میں ملازمین نے جمع ہو کر نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر تین الاؤنسز بحال کرے ۔

 

