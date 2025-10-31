ناپاکی جانب سے خصوصی تقریب نغمہ وطن کا انعقاد
کراچی(سٹی ڈیسک)نیشنل اکیڈمی آف پر فارمنگ آرٹس (ناپا)نے ایک خصوصی تقریب نغمہ وطن کا انعقاد کیا جس میں نوجوان فنکاروں کے تیار کردہ ملی نغمے جو خاص طور پر معرکہ حق میں کامیابی پرافواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے تیارکیے گئے تھے پیش کیے گئے ۔۔۔۔
ڈی جی رینجرز (سندھ) میجر جنرل محمد شمریز نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ معرکہ حق پاکستانی قوم کے عزم واستقلال کی ایک علامت ہے ۔ چیئر مین ناپا اور سی ای او سید جاویداقبال نے معرکہ حق میں کامیابی پر بھر پور خراج تحسین پیش کیا ۔ ڈی جی رینجرز (سندھ)نے ناپا کو 20 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی اور انتظامیہ، اساتذہ اور فنکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ناپا کا 20 سال کا یہ عرصہ بلاشبہ تخلیق، محنت اور عزم کا وہ عظیم سفرہے جو آپ کے ادارے نے بطور احسن طے کیا۔