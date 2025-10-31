ٹریفک اہلکار کے روکنے کے باوجود ڈمپر نے شہری کو کچل دیا
جاں بحق شخص کی شناخت محمد اقرار کے نام سے ہوئی، 2افرادزخمی،ڈرائیورفرارمشتعل افراد نے موقع پر ڈمپر کو آگ لگادی، مالکان کا قانونی کارروائی کا مطالبہ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تازہ واقعے میں ٹریفک اہلکار کے روکنے کے باوجود ڈمپر نے موٹرسائیکل کو ٹکر مار دی جس میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔کراچی میں جدید وخود کارفیس لیس ای ٹکٹنگ نظام نافذ کیے جانے کے باوجود ہیوی ٹریفک کے باعث ہونے والے حادثات رک نہیں پا رہے ۔ تازہ واقعے میں کورنگی کے علاقے انڈس چورنگی کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کوٹکرماردی جس کے باعث ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگادی ۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے ڈمپر کو رکنے کا اشارہ بھی کیا تھا، تاہم ڈمپر ڈرائیور بغیر رُکے انتہائی تیزرفتاری سے آیا اور موٹر سائیکل سوار کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ واقعے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا جس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کردی ہے ۔جمعرات کی صبح عوامی کالونی تھانے کی حدود میں جاں بحق شخص کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی جہاں اس کی شناخت 40 سالہ محمد اقرار ولد محمد اصرارکے نام سے کی گئی ۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر پہنچنے والے ڈمپر مالکان کا کہناہے ڈمپر میں کچرا بھرا ہوا ہے اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے زیراستعمال ہے ۔ انہوں نے ڈمپر جلانے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔