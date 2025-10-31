بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے ،پاسبان
سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کی بد انتظامی مریضوں کے ساتھ ظلم،عبدالحاکم قائد
کراچی (سٹی ڈیسک)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد و ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی مسلسل غفلت، نااہلی اور بدانتظامی نے سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال شادمان ٹاؤن نارتھ کراچی کی صورتحال بدترین کر دی ہے ۔ اسپتال میں بدعنوانی، اقربا پروری اور انتظامی نااہلی نے نظامِ صحت کو مفلوج کر دیا ہے ۔معصوم مریض بنیادی علاج معالجے ، دواؤں اور ٹیسٹوں کی سہولت سے بھی محروم ہیں، اسپتال کی بد انتظامی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہریوں اور مریضوں کے ساتھ ظلم ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ ہوش کے ناخن لے ۔ بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے ۔ تمام عملے کی واجبات اور بقایا تنخواہیں فوری ادا کی جائیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل اسٹاف اور دیگر عملے کو کئی کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، سرکاری خزانے سے پیسہ کہاں جا رہا ہے ؟انہوں نے کہا کہ اسپتال میں نہ ادویات دستیاب ہیں، نہ صفائی کا نظام اور نہ ہی عملے کو بنیادی مراعات حاصل ہیں۔ صوبائی وزیر صحت عذراپیچوہو اور سیکریٹری صحت کس مرض کی دوا ہیں؟ ۔ اربوں روپوں کے بجٹ کے باوجود عوام بنا علاج کے مرنے پر مجبور ہیں،اگر حکومتِ نے بروقت ایکشن نہ لیا تو یہ صرف انتظامی ناکامی نہیں بلکہ معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کے مترادف ہوگا۔