کورنگی، ملیر اور وسطی میں غیر قانونی پارکنگ ،بس اسٹینڈز کا خاتمہ
لیاری ، آرام باغ اور پاکستان چوک میں کارروائی ، ہوٹلوں کی کرسیاں،میزیں ضبطکمشنر کراچی کو اضلاع کی کارروائیوں کی رپورٹ پیش، مہم جاری رکھنے کا عندیہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) شہر بھر میں سڑکوں پر قائم چائے خانوں، ہوٹلوں اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف مہم جاری ہے ۔ جمعرات کو مختلف اضلاع میں کارروائی کے دوران غیر قانونی بس اسٹینڈ، اسپتالوں کے اطراف تجاوزات اور روڈ سائیڈ ہوٹلوں کا خاتمہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنرز نے کمشنرکو رپورٹ پیش کی جس کے مطابق جنوبی، شرقی اور وسطی اضلاع میں مجموعی طور پر 41 تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دو روز کے دوران 79 غیر قانونی ہوٹلوں اور چائے خانوں سے کرسیاں، میزیں اور دیگر سامان ضبط کرلیا گیا۔ضلع جنوبی میں 4، شرقی میں 3، وسطی میں 7 اور کورنگی میں 27 غیر قانونی چائے خانے اور ہوٹل ہٹا دیے گئے جبکہ 6 غیر قانونی پارکنگ مقامات اور 10 دوبارہ قائم ہونے والے بس اسٹینڈز بھی ختم کر دیے گئے ۔ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے تعاون سے جناح اسپتال، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور رفیقی شہید اسپتال کے اطراف تجاوزات ختم کی گئیں۔ علاوہ ازیں موسیٰ لین لیاری، آرام باغ اور پاکستان چوک کے اطراف سے بھی غیر قانونی بیٹھکیں اور سامان ہٹا دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر شرقی کے مطابق شہید ملت روڈ پر پراٹھا سینٹر ہٹایا گیا، جب کہ حسن اسکوائر سے عصر شیریں تک فوڈ اسٹریٹ میں مہران سجی، کوئٹی سجی اور بولان سجی کو سیل کر دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کورنگی کے مطابق ماڈل کالونی، کالا بورڈ اور لانڈھی میں متعدد غیر قانونی ہوٹل سیل کیے گئے ۔کورنگی کے شان چورنگی پر ایک آئس کریم پارلر سیل کیا گیا ۔