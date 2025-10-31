صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورنگی، ملیر اور وسطی میں غیر قانونی پارکنگ ،بس اسٹینڈز کا خاتمہ

  • کراچی
کورنگی، ملیر اور وسطی میں غیر قانونی پارکنگ ،بس اسٹینڈز کا خاتمہ

لیاری ، آرام باغ اور پاکستان چوک میں کارروائی ، ہوٹلوں کی کرسیاں،میزیں ضبطکمشنر کراچی کو اضلاع کی کارروائیوں کی رپورٹ پیش، مہم جاری رکھنے کا عندیہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) شہر بھر میں سڑکوں پر قائم چائے خانوں، ہوٹلوں اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف مہم جاری ہے ۔ جمعرات کو مختلف اضلاع میں کارروائی کے دوران غیر قانونی بس اسٹینڈ، اسپتالوں کے اطراف تجاوزات اور روڈ سائیڈ ہوٹلوں کا خاتمہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنرز نے کمشنرکو رپورٹ پیش کی جس کے مطابق جنوبی، شرقی اور وسطی اضلاع میں مجموعی طور پر 41 تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دو روز کے دوران 79 غیر قانونی ہوٹلوں اور چائے خانوں سے کرسیاں، میزیں اور دیگر سامان ضبط کرلیا گیا۔ضلع جنوبی میں 4، شرقی میں 3، وسطی میں 7 اور کورنگی میں 27 غیر قانونی چائے خانے اور ہوٹل ہٹا دیے گئے جبکہ 6 غیر قانونی پارکنگ مقامات اور 10 دوبارہ قائم ہونے والے بس اسٹینڈز بھی ختم کر دیے گئے ۔ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے تعاون سے جناح اسپتال، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور رفیقی شہید اسپتال کے اطراف تجاوزات ختم کی گئیں۔ علاوہ ازیں موسیٰ لین لیاری، آرام باغ اور پاکستان چوک کے اطراف سے بھی غیر قانونی بیٹھکیں اور سامان ہٹا دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر شرقی کے مطابق شہید ملت روڈ پر پراٹھا سینٹر ہٹایا گیا، جب کہ حسن اسکوائر سے عصر شیریں تک فوڈ اسٹریٹ میں مہران سجی، کوئٹی سجی اور بولان سجی کو سیل کر دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کورنگی کے مطابق ماڈل کالونی، کالا بورڈ اور لانڈھی میں متعدد غیر قانونی ہوٹل سیل کیے گئے ۔کورنگی کے شان چورنگی پر ایک آئس کریم پارلر سیل کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ