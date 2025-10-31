صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای چالان کراچی دشمنی کی بدترین مثال ،مہاجر قومی موومنٹ

  • کراچی
ای چالان کراچی دشمنی کی بدترین مثال ،مہاجر قومی موومنٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما صادق ادریس نے شہر میں ای چالان کے حالیہ سلسلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف دو دن کے دوران 6500 ای چالان جاری کرنا عوام کے ساتھ ظلم اور۔۔۔

 کراچی دشمنی کی بدترین مثال ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ 30 ہزار روپے ماہانہ کمانے والے شہری پر دس ہزار روپے کا جرمانہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ۔ تاجر برادری کے ایک وفد سے ملاقات میں مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما صادق ادریس نے کہا کہ سندھ حکومت کراچی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ چکی ہے ۔ حکومت کو اوور اسپیڈنگ اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والے تو دکھائی دیتے ہیں مگر ٹوٹی ہوئی سڑکیں، تباہ حال انفرااسٹرکچر، قاتل ڈمپرز اور شہر بھر میں اسٹریٹ کرائم کے واقعات پر کوئی کارروائی دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں روزانہ رہزنی کی سینکڑوں وارداتیں ہورہی ہیں لیکن حکومت کو ان پر قابو پانے کے بجائے شہریوں پر بھاری جرمانے عائد کرکے خزانہ بھرنے کی فکر ہے ۔ صرف شارعِ فیصل پر دو دن کے دوران درجنوں شہریوں سے سرعام لوٹ مار ہوئی، مگر صوبائی حکومت اور پولیس یہ بتانے سے قاصر ہے کہ لگائے گئے کیمروں کی مدد سے کتنے اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سموگ کے خاتمے کیلئے 48 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل

یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار

کینسر ہسپتال:ایس او پیز کیمطابق پارکنگ ڈیزائن کرنیکی ہدایت

پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری کے ممبران میں لیٹرز تقسیم

صدر، وزیراعظم، فیلڈ مارشل نے ملکی عزت بحال کی : گورنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ