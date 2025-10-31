ای چالان کراچی دشمنی کی بدترین مثال ،مہاجر قومی موومنٹ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما صادق ادریس نے شہر میں ای چالان کے حالیہ سلسلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف دو دن کے دوران 6500 ای چالان جاری کرنا عوام کے ساتھ ظلم اور۔۔۔
کراچی دشمنی کی بدترین مثال ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ 30 ہزار روپے ماہانہ کمانے والے شہری پر دس ہزار روپے کا جرمانہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ۔ تاجر برادری کے ایک وفد سے ملاقات میں مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما صادق ادریس نے کہا کہ سندھ حکومت کراچی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ چکی ہے ۔ حکومت کو اوور اسپیڈنگ اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والے تو دکھائی دیتے ہیں مگر ٹوٹی ہوئی سڑکیں، تباہ حال انفرااسٹرکچر، قاتل ڈمپرز اور شہر بھر میں اسٹریٹ کرائم کے واقعات پر کوئی کارروائی دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں روزانہ رہزنی کی سینکڑوں وارداتیں ہورہی ہیں لیکن حکومت کو ان پر قابو پانے کے بجائے شہریوں پر بھاری جرمانے عائد کرکے خزانہ بھرنے کی فکر ہے ۔ صرف شارعِ فیصل پر دو دن کے دوران درجنوں شہریوں سے سرعام لوٹ مار ہوئی، مگر صوبائی حکومت اور پولیس یہ بتانے سے قاصر ہے کہ لگائے گئے کیمروں کی مدد سے کتنے اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کیے گئے ہیں۔