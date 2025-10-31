روڈ کٹنگ فنڈز میں مبینہ بے ضابطگی، حکام سے جواب طلب
60کروڑ کے فنڈز میں بے ضابطگیوں کا الزام، ایم کیو ایم رہنما کی درخواست پر نوٹسزسیکریٹری بلدیات ، چیئرمین اینٹی کرپشن ودیگر کو 19نومبر تک جواب جمع کرانیکاحکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے روڈ کٹنگ کے فنڈز میں مبینہ بے ضابطگیوں اور بغیر ٹینڈر ٹھیکے دینے کے معاملے پر ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کی آئینی درخواست پر سیکریٹری بلدیات سندھ، چیئرمین اینٹی کرپشن اور دیگر حکام سے 19 نومبر تک جواب طلب کرلیا ۔درخواست گزار رکن اسمبلی نے مؤقف اختیار کیا کہ ضلع شرقی کے جناح ٹاؤن کو سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے روڈ کٹنگ کی مد میں تقریباً 60 کروڑ روپے ادا کیے گئے ، تاہم ان فنڈز کو قواعد و ضوابط کے برخلاف خرچ کیا جارہا ہے ۔ ان کے مطابق ٹاؤن انتظامیہ نے ٹینڈر جاری کرنے کے بجائے من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے دیے اور مخصوص علاقوں میں مفاداتی بنیادوں پر تعمیراتی کام شروع کروا دیے ۔درخواست میں کہا گیا ہے کہ عوامی ٹیکسوں سے حاصل ہونے والے فنڈز کا غلط استعمال بدعنوانی کے مترادف ہے ، اس لیے عدالت شفافیت یقینی بنانے کے لیے مداخلت کرے ۔ وکیلِ درخواست گزار نے دلائل میں کہا کہ بلدیاتی اداروں پر لازم ہے کہ ترقیاتی کاموں کے لیے ٹینڈر اور شفاف طریقہ کار اپنائیں، لیکن موجودہ کیس میں فنڈز کے بڑے حصے کو غیر قانونی طور پر مخصوص افراد کو نوازنے کے لیے استعمال کیا جارہا ہے ۔عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، چیئرمین اینٹی کرپشن اور ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی سمیت متعلقہ افسران کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تفصیلی جواب طلب کرلیا ہے ، جب کہ کیس کی مزید سماعت 19 نومبر تک ملتوی کردی گئی۔