سندھ حکومت شہریوں کیلئے وبال جان بن گئی ،وحدت مسلمین
سہولتوں سے محروم شہری نئی اذیت سے دوچار ، الیکٹرانک بھتہ خوری کی جارہی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علامہ مبشر حسن کا کہنا تھاکہ سندھ حکومت شہریوں کیلئے وبال جان بن گئی ۔ ٹریفک چالان کی مد میں الیکٹرانک بھتہ خوری کی جارہی ہے ۔ شہر میں اس لاقانونیت کی سب سے بڑی وجہ عوام پر مسلط کردہ نااہل حکمران ہیں،وہ شہری جو بنیادی سہولت سے محروم تھے اب نئی اذیت سے دوچار ہیں،ملک کو سب سے زیادہ ٹیکس فراہم کرنے والا شہرکراچی کی صورت موئن جو دڑو جیسی ہوتی جا رہی ہے ،ای چالان کیلئے پھرتیاں دکھانے والی حکومت اپنے فرائض سے دانستہ طور پر غافل ہے ۔ گزشتہ روز اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ گیس،بجلی،پانی،تباہ حال انفرا اسٹرکچر کی بحالی کی بجائے حکومت کی تمام تر توجہ چالان کرنے پر ہے ، بلدیاتی ادارے تباہ حالی کا شکار ہیں، نا اہل میئر سے شہری پہلے ہی پریشان ہیں۔مہنگائی اور بنیادی سہولتوں سے محروم شہریوں پرغیر ضروری ای چالان قابل مذمت ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو گیس،بجلی،پانی سمیت دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کرے ۔پیپلز پارٹی حکومت شہر قائد سمیت صوبے بھر کو نوچنا بند کرے ،بد حال ٹریفک نظام کی درستگی متعلقہ حکام کی ترجیحات میں سرفہرست ہونی چاہئے ۔حکومت سڑکوں کی تعمیر ات، ڈرائیونگ لائسنس،کاغذات کے حصول کیلئے اقدامات کرے ۔ پہلے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس اورگاڑیوں کے کاغذات بنوا نے میں مشکلات کو دور کیا جائے ۔کسی بھی ٹیکس ای چالان کا نفاذ ملک بھر میں یکساں ہونا چاہیے ، ای چالان کا خاتمہ اور مذکورہ سسٹم کی اصلاحات ضروری ہیں۔