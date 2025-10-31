صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور پیدا کیا جائے ،ڈپٹی میئر

  • کراچی
کراچی (این این آئی)ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ خواتین کو صحت کے حوالے سے باخبر رکھنا معاشرے کی مجموعی فلاح کیلئے نہایت اہم ہے۔۔۔

 ، بریسٹ کینسر ایک ایسا مرض ہے جو بروقت تشخیص اور آگاہی کے ذریعے قابلِ علاج ہے ، لہٰذا ضروری ہے کہ خواتین میں اس حوالے سے شعور پیدا کیا جائے ۔ان خیالات کا اظہار ڈپٹی میئر کراچی نے صدر دفتر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں خلقِ خدا ویلفیئر ایسوسی ایشن اور کے ایم سی کے محکمہ سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ کے اشتراک سے منعقدہ بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا ۔

 

