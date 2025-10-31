پیپلز پارٹی کی حکومت نے شہر کوکھنڈر بنا دیا،منعم ظفر
سڑکیں ٹوٹی پھوٹی،پانی ناپید ، سیوریج کا نظام درہم برہم، انفرا اسٹرکچر تباہ حال24گھنٹوں میں ساڑھے 6کروڑکے چالان ظلم ہے ،امیر جماعت اسلامی کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ کراچی پورے ملک کی لائف لائن لیکن اسے دانستہ نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن نے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے ، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی ناپید ہے ، سیوریج کا نظام درہم برہم، انفرا اسٹرکچر تباہ حال ہے اور ای چالان کے نام پر شہریوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ساڑھے چھ کروڑ روپے کے چالان کر کے ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی ضلع جنوبی کے تحت شاہ عبدالطیف بھٹائی ہال موسیٰ لین لیاری میں عوامی کمیٹیوں کی تقریبِ حلف برداری و ممبرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ امیر ضلع جنوبی سفیان دلاور،سابق ایم پی اے سید عبدالرشیدودیگر نے بھی خطاب کیا۔ منعم ظفر نے کہا کہ وفاقی و صوبائی حکومتوں نے مل کر کراچی کو تباہ کیا ہے ،سندھ حکومت نے کراچی کے ترقیاتی فنڈز اور2010تا 2025تک کراچی کے حصے کے 3ہزار 360ارب روپے ہڑپ کرلیے ۔ انفرااسٹرکچر سیس کے نام پر ایک ہزار ارب روپے وصول کیے گئے مگر شہر کی تعمیر پر خرچ نہیں کیے گئے ،جماعت اسلامی ظلم کے نظام کے خاتمے کی جدوجہد کر رہی ہے ۔ پاکستان کلمے کی بنیادپر حاصل کیا گیا تھا، مگر آج ملک میں ظلم، ناانصافی، مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔ حکمرانوں کے چہرے بدلتے ہیں مگر نظام وہی استحصالی رہتا ہے ۔