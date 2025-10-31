وزیراعلیٰ نے پہلے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کردیا
بازار ثقافت، تخلیقی صلاحیت اور حقیقی سفارت کاری کا جشن ، مراد علی شاہ میڈیکل کمپلیکس منصوبے کے لئے مختص فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کراچی میں محکمہ خارجہ کے رابطہ دفتر کی جانب سے منعقدہ پہلے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اسے ثقافت، تخلیقی صلاحیت، تعاون اور حقیقی سفارت کاری کا ایک منفرد جشن قرار دیا جو دوستی، رواداری اور مشترکہ انسانیت کی علامت ہے ۔وزیراعلیٰ نے سندھ کی تاریخی سفارتی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو، بلاول بھٹو زرداری اور موجودہ خارجہ سیکریٹری آمنہ بلوچ کے کردار کو سراہا۔بازار کے دورے کے دوران سید مراد علی شاہ نے پاکستان کی ثقافتی نمائندگی کو سراہا جو سندھی بریانی، آم، ٹیکسٹائل مصنوعات اور نوجوانوں کی تخلیقی کاوشوں کے ذریعے پیش کی گئی تھی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی اس اقدام کو دوستی اور ثقافت کے ذریعے حقیقی سفارت کاری کا عکاس قرار دیا ۔علاوہ ازیں وزیراعلیٰ کی زیرِ صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کے جائزے کیلئے اجلاس منعقد ہوا۔ ۔اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ قومی میڈیکل کمپلیکس بڑا صحت عامہ کا منصوبہ ہے ، جس پر کل لاگت 4,645.27 ملین آئے گی۔ اب تک 1,017.144 ملین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں جبکہ رواں مالی سال کیلئے 545.772 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔وزیراعلیٰ نے منصوبے کی رفتار تیز کرنے کے لیے مختص فنڈز فوری طور پر جاری کرنے کی ہدایت دی۔