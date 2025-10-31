صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان بستی آپریشن تیز،ڈھائی ہزار مکانات مسمار

  • کراچی
آپریشن کو12دن ہوگئے ،قبضہ مافیا نے ایم ڈی اے کی 234ایکٹر اراضی پر3100 غیر قانونی تعمیرات کیں،سب کوگرایاجائیگا،رپورٹ روزحکام کوبھیج رہے ، فاروق بگٹی آپریشن کے آغاز میں قبضہ مافیانے شدید مزاحمت کی تھی ،پولیس اور رینجرز نے بروقت صورتحال پر قابو پایا،پوری حکمت عملی سے کارروائی کررہے ، ڈائریکٹر کی دنیاسے گفتگو

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی ناردرن بائی پاس پر قائم افغان بستی میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کا آپریشن تیز کردیا گیا ۔آپریشن کے 12دن مکمل ہوگئے ،اب تک 2500 غیر قانونی مکانات توڑ دیے گئے ہیں۔ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسر فاروق بگٹی کا کہنا ہے کہ جب تک تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار نہیں کردی جاتی اس وقت تک آپریشن جاری رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ناردرن بائی پاس کے قریب واقع سرکاری اراضی جہاں کئی برس قبل افغان بستی قائم کردی گئی تھی یہاں پر موجود غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیلئے اس وقت گرینڈ آپریشن جاری ہے ۔ ایم ڈی اے ، ضلعی انتظامیہ، پولیس ، رینجرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس ہیوی مشینری کے ذریعے آپریشن کررہے ہیں ۔آپریشن کو تقریبا 12 روز مکمل ہوگئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 2500 غیر قانونی مکانات توڑ دیے گئے ہیں۔ قبضہ مافیا نے ایم ڈی اے کی 234ایکٹر اراضی پر قبضہ کرکے 3100 غیر قانونی تعمیرات کر رکھی ہیں۔ آپریشن کے آغاز میں قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مزاحمت کی گئی تھی لیکن پولیس اور رینجرز نے بروقت صورتحال کو قابو پالیا تھا۔ ایم ڈی اے کے اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر فاروق بگٹی اس کامیاب گرینڈ آپریشن کی سربراہی کررہے ہیں ۔دنیا نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بھرپور حکمت عملی کے تحت افغان بستی میں آپریشن جاری ہے ،صبح سے شام تک ہیوی مشینری کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کیلئے آپریشن جاری ہے ۔ آپریشن کے نتیجے میں 50 فیصد سے زائد غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کردیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب تک تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار نہیں ہوجاتی اس وقت تک یہ گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ افغان بستی میں ہونے والے آپریشن کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ سرکاری حکام کو ارسال کی جارہی ہے ۔

 

