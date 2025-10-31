افغان بستی آپریشن تیز،ڈھائی ہزار مکانات مسمار
آپریشن کو12دن ہوگئے ،قبضہ مافیا نے ایم ڈی اے کی 234ایکٹر اراضی پر3100 غیر قانونی تعمیرات کیں،سب کوگرایاجائیگا،رپورٹ روزحکام کوبھیج رہے ، فاروق بگٹی آپریشن کے آغاز میں قبضہ مافیانے شدید مزاحمت کی تھی ،پولیس اور رینجرز نے بروقت صورتحال پر قابو پایا،پوری حکمت عملی سے کارروائی کررہے ، ڈائریکٹر کی دنیاسے گفتگو
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی ناردرن بائی پاس پر قائم افغان بستی میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کا آپریشن تیز کردیا گیا ۔آپریشن کے 12دن مکمل ہوگئے ،اب تک 2500 غیر قانونی مکانات توڑ دیے گئے ہیں۔ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسر فاروق بگٹی کا کہنا ہے کہ جب تک تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار نہیں کردی جاتی اس وقت تک آپریشن جاری رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ناردرن بائی پاس کے قریب واقع سرکاری اراضی جہاں کئی برس قبل افغان بستی قائم کردی گئی تھی یہاں پر موجود غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیلئے اس وقت گرینڈ آپریشن جاری ہے ۔ ایم ڈی اے ، ضلعی انتظامیہ، پولیس ، رینجرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس ہیوی مشینری کے ذریعے آپریشن کررہے ہیں ۔آپریشن کو تقریبا 12 روز مکمل ہوگئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 2500 غیر قانونی مکانات توڑ دیے گئے ہیں۔ قبضہ مافیا نے ایم ڈی اے کی 234ایکٹر اراضی پر قبضہ کرکے 3100 غیر قانونی تعمیرات کر رکھی ہیں۔ آپریشن کے آغاز میں قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مزاحمت کی گئی تھی لیکن پولیس اور رینجرز نے بروقت صورتحال کو قابو پالیا تھا۔ ایم ڈی اے کے اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر فاروق بگٹی اس کامیاب گرینڈ آپریشن کی سربراہی کررہے ہیں ۔دنیا نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بھرپور حکمت عملی کے تحت افغان بستی میں آپریشن جاری ہے ،صبح سے شام تک ہیوی مشینری کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کیلئے آپریشن جاری ہے ۔ آپریشن کے نتیجے میں 50 فیصد سے زائد غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کردیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب تک تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار نہیں ہوجاتی اس وقت تک یہ گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ افغان بستی میں ہونے والے آپریشن کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ سرکاری حکام کو ارسال کی جارہی ہے ۔