پرانے ٹائروں،پلاسٹک کے گودام اور فوڈ فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی
مواچھ گوٹھ میں 3ایکڑپرپھیلے ٹائروں سے دھویں کے سیاہ بادل دور تک دکھائی دیے ،ناردرن بائی پاس پربھاری مالیت کاپلاسٹک سامان خاکستر ،سائٹ جانیوالافائرٹینڈربے قابو،الٹ گیا
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے مختلف علاقوں میں آتشزدگی کے خوفناک واقعات میں بھاری مالیت کے پرانے ٹائر سمیت دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔نجی ٹی وی کے مطابق بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب منگھوپیر ناردرن بائی پاس مائی گاڑی کے قریب پلاسٹک کے گودام میں لگنے والی آگ پر جمعرات کی دوپہر قابو پا کر کولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔جمعرات کی دوپہر مواچھ گوٹھ کے قریب پرانے ٹائروں کے گودام میں لگنے والی آگ خوفناک شکل اختیار کر گئی جس پر رات گئے تک قابو پایا جاتا رہا۔سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں بھی فوڈ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی جس نے شدت اختیار کرلی۔ آگ پر قابو پانے آنے والا ریسکیو 1122 کا عملہ ڈرائیور سمیت فائر ٹینڈر الٹنے سے زخمی ہوگیا۔مواچھ گوٹھ کے قریب پرانے ٹائروں کے گودام میں جمعرات کی دوپہر آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل اختیار کرلی۔
چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کے مطابق آگ پر قابو پانے میں عملہ مجموعی طور پر 12 فائر ٹینڈرز اور باؤزر کی مدد سے بجھانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پرانے ٹائروں کے جس گودام میں آگ لگی وہ 3 ایکڑ سے زائد بڑا بتایا جاتا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں پرانے ٹائروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ٹائروں کی آگ سے نکلنے والے سیاہ دھویں کے بادل کئی کلو میٹر دور سے دکھائی دیے ۔سائٹ سپر ہائی وے صنعتی ایریا فیز ٹو میں قائم فوڈ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی ۔ایک گھنٹے کی سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پاکر کولنگ کا عمل شروع کردیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔مذکورہ آگ کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچ رہا تھا کہ گلشن معمار پٹرول پمپ کے قریب ان کا فائر ٹینڈر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گیا جس کے نتیجے میں 35 سالہ حسنین ، 25 سالہ رضوان اور 24 سالہ ہالار زخمی ہوگئے ۔دریں اثنا منگھوپیر ناردرن بائی پاس مائی گاڑی کے قریب پلاسٹک کے گودام میں لگنے والی خوفناک آگ پر فائر بریگیڈ کے عملے نے قابو پا کر کولنگ کا عمل شروع کر دیا ،آتشزدگی کے باعث گودام میں رکھا ہوا بھاری مالیت کا مختلف اقسام کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا ۔