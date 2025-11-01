صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری سے بھتہ طلب کرنے والا گرفتار ملزم مدعی کا قریبی رشتے دار نکلا

  • کراچی
شہری سے بھتہ طلب کرنے والا گرفتار ملزم مدعی کا قریبی رشتے دار نکلا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ نے سی پی ایل سی کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کے دوران شہری سے بھتہ طلب کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ایس ایس پی ایس آئی یو امجد احمد شیخ کے مطابق گرفتار ملزم مدعی کا قریبی رشتے دار نکلا، جس نے بیرونِ ملک مقیم شہری سے بھتہ طلب کیا تھا۔پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف تھانہ سچل میں 15 اکتوبر کو مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کی تفتیش بعد میں ایس آئی یو سی آئی اے کو منتقل کی گئی۔تکنیکی عملے اور سی پی ایل سی کی معاونت سے ملزم کو سچل کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن