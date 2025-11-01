شہری سے بھتہ طلب کرنے والا گرفتار ملزم مدعی کا قریبی رشتے دار نکلا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ نے سی پی ایل سی کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کے دوران شہری سے بھتہ طلب کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
ایس ایس پی ایس آئی یو امجد احمد شیخ کے مطابق گرفتار ملزم مدعی کا قریبی رشتے دار نکلا، جس نے بیرونِ ملک مقیم شہری سے بھتہ طلب کیا تھا۔پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف تھانہ سچل میں 15 اکتوبر کو مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کی تفتیش بعد میں ایس آئی یو سی آئی اے کو منتقل کی گئی۔تکنیکی عملے اور سی پی ایل سی کی معاونت سے ملزم کو سچل کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔