واٹرٹینکراور منی بس کی ٹکر سے 2موٹرسائیکل سوار جاں بحق

  • کراچی
کراچی( اسٹاف رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 3 افراد جان سے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق سائٹ بی تھانے کی حدود گل بائی کے مقام پر منی بس کی زد میں آکر موٹر سائیکل سوار 22 سالہ حاشر جان سے گیا۔

دوسری جانب کلفٹن بلاک ٹو میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا، ابتدائی طور پر جان سے جانے والے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ واقعے کے بعد واٹر ٹینکر کا ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہوگیا۔پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لینے کے بعد کلفٹن تھانے منتقل کردیا ہے ، سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے فرار ڈرائیور کی تلاش کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ادھر کیماڑی کے پی ٹی گیٹ نمبر 17 کے قریب گاڑی نے ایک بزرگ شہری کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بزرگ شہری کو اسپتال منتقل کیا جارہا تھا تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔پولیس نے جائے وقوعہ کے اطراف سے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرلیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والی گاڑی اور ڈرائیور کو تلاش کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔

 

