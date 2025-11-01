صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:فصل کے جھگڑے پر نوجوان قتل، 13زخمی

نوشہرو فیروز کی بینظیر کالونی میں سولنگی برادری کے دو گروہ باہم لڑ پڑےمظہر موقع پر دم توڑ گیا، بعض زخمیوں کی حالت نازک، علاقے میں کشیدگی

محراب پور (نمائندہ دنیا)نوشہرو فیروز میں فصل پر جھگڑا ایک نوجوان کی جان لے گیا، جبکہ 13 افراد زخمی بھی ہوئے ، جن میں سے بعض کی حالت نازک بتائی جاتی ہے ، واقعہ نوشہرو فیروز تھانے کی حدود بے نظیر کالونی میں پیش آیا، جہاں سولنگی برادری کے دو گروپوں میں فصل کاٹنے کی تکرار پر جھگڑا مسلح تصادم میں تبدیل ہوگیا،دونوں فریقین کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں مظہر سولنگی نامی نوجوان گولی لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا،فائرنگ میں دونوں اطراف سے 13 افراد زخمی بھی ہوئے ، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ،اچانک فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، دکانیں بند اور مکین گھروں میں محصور ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر حالات کو قابو میں کیا، کچھ افراد کی گرفتاری کی اطلاعات بھی ہیں ،تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، پولیس کے مطابق واقعے کی ابتدائی وجہ فصل کا تنازعہ ہے ، واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ، مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء حوالے کر دیا گیا ہے۔

 

