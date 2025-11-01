گھوٹکی:گھر پرچھاپے میں لاکھوں کی ملکی وغیر ملکی شراب برآمد
ڈہرکی پولیس کی خفیہ اداروں سے ملکر کارروائی، ملزمان فرار ہونے میں کامیابپکڑی گئی شراب رات کے اوقات میں شہر کے اندر سپلائی کی جانی تھی، پولیس
گھوٹکی (نمائندہ دنیا )گھوٹکی کی تحصیل ڈہرکی میں خفیہ اداروں اور تھانہ ڈہرکی کی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سماجی برائیوں کے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کردیا، کارروائی کے دوران چانڈ محلہ میں ایک گھر پر چھاپہ مار کر لاکھوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی شراب اور وائن کی بھاری مقدار ضبط کرلی، تاہم ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ، ملنے والی اطلاعات کے مطابق ڈہرکی میں خفیہ اداروں اور تھانہ ڈہرکی پولیس نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سماجی برائیوں کے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کردیا۔
شہر کے مصروف علاقے چانڈ محلہ میں گھر پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی سینکڑوں ملکی و غیر ملکی شراب اور وائن کی بوتلیں برآمد کرکے قبضے میں لے لی گئیں۔پولیس کے مطابق مرکزی ملزم پرشوتم رام اپنے ساتھیوں سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قیمتی شراب اور وائن کی بوتلیں رات کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کی جانی تھیں۔ ضبط شدہ شراب اور وائن کی بوتلوں کے ساتھ فرار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس اور خفیہ اداروں نے شواہد اکٹھے کرکے سپلائی چین کے خلاف کارروائی شروع کردی ہے۔