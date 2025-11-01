صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
جامشورو:ایک ماہ میں ملیریا 7ہزار ڈینگی کے 130کیسز رپورٹ

جامشورو (نمائندہ دنیا)جامشورو ضلع کے مختلف علاقوں میں ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، ایک ماہ کے دوران ملیریا کے سات ہزار سے زائد کیس رپورٹ ہوچکے۔۔۔

 جبکہ سرکاری سطح پر اب تک ڈینگی کے 130 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تھانہ بولا خان، سیہون، کوٹری اور جامشورو کے اسپتالوں میں 20 مریض زیرِ علاج ہیں، ملیریا اور ڈینگی کے کیسز کی روک تھام کے لئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کئے جاسکے ، دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ جامشورو شہر کے مختلف علاقوں میں ایک ماہ سے کھڑا بارش کا پانی نکالا نہیں جا سکا۔

