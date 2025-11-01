سکھر: شہر میں صفائی کا فقدان، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے
سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر شہر میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہر بھر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، تعفن اور بدبو نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی، جبکہ وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہوگیا ہے۔
شہری حلقوں کے مطابق سکھر میونسپل کارپوریشن اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران کی مسلسل غفلت اور لاپروائی کے باعث شہر میں صفائی کا نظام درہم برہم ہوچکا ہے ۔ مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر، نالوں کی بندش اور کوڑے کرکٹ کے انبار نے نہ صرف ماحول کو خراب کردیا، بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے ،شہر کے تجارتی و کاروباری مراکز، رہائشی علاقوں اور اہم شاہراہوں پر جمع گندگی سے اٹھنے والے تعفن نے فضا کو ناقابلِ برداشت بنا دیا ہے ۔ جس پر شہری و سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔