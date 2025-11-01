جھڈو:تاجدار ختم نبوت، دفاع صحابہ واہل بیت کانفرنس
ختم نبوت پر یقین ایمان کا حصہ، فتنہ قادیانیت کو روکنا واجب ہے ، مقررینعلماء اہلسنت ان کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں، خطاب
جھڈو (نمائندہ دنیا)مرکزی جماعت اہلسنت جھڈو کی جانب سے محمدی مارکیٹ کے سامنے تاجدار ختم نبوت، دفاع صحابہ و اہلبیت کانفرنس کا انعقاد کیاگیا، کانفرنس میں سندھ بھر سے عالم دین اور مفتیان کرام پیر آغا محمد ایوب جان سرہندی، ضیاء اللہ شاہ جیلانی،مفتی محمد جان نعیمی،پیر سید ضمیر حسین شاہ جیلانی،پیر محمد شریف سعیدی،مولانا محمد بخش مہروی،مفتی عنایت اللہ سکندری اور دیگر نے شرکت کی، مہمان خصوصی مولانا خادم نعیمی اور میاں صفدر حسین سہروردی نے خطاب میں کہا کہ حضرت محمد ﷺ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، ختم نبوتﷺ پر یقین ہر مسلمان کے ایمان کاحصہ ہے۔
چودہ سو سال سے مسلمان نبیﷺ کی سیرت اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی آپﷺ کو آخری نبی مانتے ہوئے آپ ﷺ کی اتباع کرتے رہیں گے ، لیکن اس کے باوجود قادیانیت کا فتنہ اس معاشرے میں بڑھتا جارہا ہے ، آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیاگیا ہے اور ان کی سرگرمیوں اور فتنے کو روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے ، علماء اہلسنت اس فتنے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور اس قسم کی کانفرنس کے ذریعے ہم قادنیت کے فتنے کی روک تھام کی کوششیں کررہے ہیں۔ اس موقع پر کانفرنس میں شریک دیگر علماء کرام نے بھی ختم نبوتﷺ اور قادیانی فتنے پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔