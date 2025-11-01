صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھڈو:تاجدار ختم نبوت، دفاع صحابہ واہل بیت کانفرنس

  • کراچی
جھڈو:تاجدار ختم نبوت، دفاع صحابہ واہل بیت کانفرنس

ختم نبوت پر یقین ایمان کا حصہ، فتنہ قادیانیت کو روکنا واجب ہے ، مقررینعلماء اہلسنت ان کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں، خطاب

جھڈو (نمائندہ دنیا)مرکزی جماعت اہلسنت جھڈو کی جانب سے محمدی مارکیٹ کے سامنے تاجدار ختم نبوت، دفاع صحابہ و اہلبیت کانفرنس کا انعقاد کیاگیا، کانفرنس میں سندھ بھر سے عالم دین اور مفتیان کرام پیر آغا محمد ایوب جان سرہندی، ضیاء اللہ شاہ جیلانی،مفتی محمد جان نعیمی،پیر سید ضمیر حسین شاہ جیلانی،پیر محمد شریف سعیدی،مولانا محمد بخش مہروی،مفتی عنایت اللہ سکندری اور دیگر نے شرکت کی، مہمان خصوصی مولانا خادم نعیمی اور میاں صفدر حسین سہروردی نے خطاب میں کہا کہ حضرت محمد ﷺ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، ختم نبوتﷺ پر یقین ہر مسلمان کے ایمان کاحصہ ہے۔

چودہ سو سال سے مسلمان نبیﷺ کی سیرت اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی آپﷺ کو آخری نبی مانتے ہوئے آپ ﷺ کی اتباع کرتے رہیں گے ، لیکن اس کے باوجود قادیانیت کا فتنہ اس معاشرے میں بڑھتا جارہا ہے ، آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیاگیا ہے اور ان کی سرگرمیوں اور فتنے کو روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے ، علماء اہلسنت اس فتنے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور اس قسم کی کانفرنس کے ذریعے ہم قادنیت کے فتنے کی روک تھام کی کوششیں کررہے ہیں۔ اس موقع پر کانفرنس میں شریک دیگر علماء کرام نے بھی ختم نبوتﷺ اور قادیانی فتنے پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ماحولیات دفتر کے قریب سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی،محکمہ انہار عملے نے گھاس کو آگ لگادی

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

17 کروڑ کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح

ڈہٹی کمشنر ٹوبہ نے موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک منصوبے کا جائزہ لیا

رانا شعیب کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، حلقے کے مسائل بتائے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن