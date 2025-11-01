پاک افغان جنگ بندی معاہدے پرفریق عمل کریں،تنظیم اسلامی
اسرائیل، امریکہ، بھارت مسلم ممالک کو جنگوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، شجاع الدینیہود کی سازشوں سے ہوشیار، غزہ کی تعمیر میں مسلم ممالک ملکر کردار ادا کریں، بیان
حیدر آباد (پ ر)ترکیہ میں طے پانے والے پاک افغان جنگ بندی معاہدے پر فریقین مکمل عمل درآمد کریں۔ اسرائیل، امریکہ اور بھارت پر مشتمل ابلیسی اتحادِ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک آپس کی جنگوں میں مصروف رہیں۔ مسلم ممالک جسدِ واحد کی طرف غزہ کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن یہود کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ پاکستان اور افغانستان اُس خراسان کی تعمیر کا آغاز کریں جہاں سے لشکر حضرت مہدیؒ اور حضرت عیسیٰ ؑکی نصرت کے لیے نکلیں گے ۔ ایک بیان میں انہوں نے ترکیہ، قطر کی ثالثی سے پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ بندی معاہدہ طے پانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ برادر مسلم ممالک نے امن اور بھائی چارے کو ترجیح دی۔
ترکیہ میں 5 روزہ مذاکرات کی کامیابی پر اُنہوں نے ثالثین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان اور امارتِ اسلامیہ افغانستان پر لازم ہے کہ وہ معاہدے میں طے پانے والے تمام نکات پر پوری طرح عمل کریں تاکہ اسلام اور مسلم دشمن طاغوتی قوتوں کی طرف سے دو اہم ترین مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کی گھناؤنی سازش کو خاک میں ملایا جاسکے ۔ مشرقِ وسطیٰ کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درحقیقت اسرائیل کے حماس کے ساتھ ‘‘جنگ بندی’’ اور ‘‘امن’’ کے معاہدے ڈھکوسلے کے سوا کچھ نہیں۔