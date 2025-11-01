صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:تمام شاہراہوں پر اسفالٹ پیچ ورک کام شروع کردیا، میئر

اگلے مرحلے میں سڑکوں، قبرستانوں میں سولر لائٹس لگائیں گے ، عبدالرؤف غوریشہر میں ڈینگی سے بچاؤ کیلئے روزانہ کی بنیاد پر مچھر مار اسپرے کیا جارہا ہے ، گفتگو

میرپور خاص (بیورو رپورٹ )میئر عبدالرؤف غوری نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں میں کارپوریشن کی حدود میں شاہراہوں پر ٹوٹ پھوٹ کے بعد وہاں اسفالٹ پیچ ورک کا کام شروع کردیا گیا اور کارپوریشن کی حدود کی تمام شاہراہوں پر جلد نئی سولر لائٹس لگانے کیلئے افسران اور عملے کو ہدایت بھی کردی ہے ، سولر لائٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاہراہوں پر خستہ حال پولوں کو نکالا جارہا ہے اور جس شاہراہ پر پول بہتر حالت میں ہیں، ان پر نئی سولر لائٹس روڈ کے دونوں اطراف لگائی جائیں گی، اور سڑک کے درمیان تمام موومنٹ پر رنگ و روغن کیا جائیئے گا۔

انھوں نے کہا کہ شہر کے تمام قبرستانوں میں لائٹس کی عدم فراہمی کی شکایات کا بھی نوٹس لیا ہے ، وہاں بھی سولر لائٹس تنصیب کے احکامات دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی سے شہریوں کو بچانے اور مچھروں کے خاتمے کے لیے میونسپل کارپوریشن گزشتہ پندرہ روز سے مچھر مار اسپرے کروا رہی ہے اور یہ سلسلہ مچھروں کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ مئیر عبدالروف غوری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جلد پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دیئے جانے والے ترقیاتی پیکیج سے شہر کے انفرا اسٹرکچر، ڈرینج، واٹر سپلائی اسکیموں کے کام کو ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا جائیئے گا۔

 

