ای چالان خطرناک صورتحال کو جنم دے گا، پاسبان

  • کراچی
کراچی (سٹی ڈیسک)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے چیف آرگنائز طارق چاندی والا نے کہا ہے کہ ای چالان ایک خطرناک صورتحال کو جنم دے گا، فیصلہ واپس لیا جائے ورنہ عوام کا ردعمل سندھ حکومت سنبھال نہیں پائے گی۔

پہلے سڑکیں تعمیر کی جائیں، ڈرائیونگ لائسنس اورگاڑیوں کے کاغذات بنانے کے عمل کو خودکار کیا جائے ، اس کے بعد جرمانے کا نظام نافذ کیا جائے ۔پارٹی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے طارق چاندی والا نے کہا کہ پیپلز پارٹی گھوڑے کے آگے گاڑی لگانا چاہتی ہے ۔ مراد علی شاہ طالبان کے فارمولے پر عمل کر رہے ہیں، سزائیں پہلے نافذ کرنا چاہتے ہیں، شہری سہولیات پر بات نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے بیوقوفانہ فیصلے کئے گئے تو پاسبان بھرپور مزاحمت کرے گی۔ 

 

