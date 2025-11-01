صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی تیل اسمگلنگ کی کوشش ناکام

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔ پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کراچی میں۔۔۔

 شہباز گوٹھ، ناردرن بائی پاس، کے ڈی اے لنک روڈ اور سپرہائی وے سے ملحقہ علاقوں میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ اور غیر قانونی خرید وفروخت کے خلاف کارروائی کی۔دوران کارروائی 16750لٹر ایرانی ڈیزل، 7ڈیجیٹل فلنگ یونٹس،16 پیٹر انجن،2 جنریٹر، 190 فٹ پلاسٹک پائپ اور ایک 308بور رائفل بمعہ ایمونیشن (بغیر لائسنس) تحویل میں لے لی ۔ پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے اسمگلنگ کے مکمل خاتمے تک آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔برآمد شدہ سامان کسٹم حکام کے حوالے کر دیاگیا ۔

 

