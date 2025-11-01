پہلے سکھائیں پھر نیا قانون لائیں، ای چالان پر شہری پھٹ پڑے
کراچی (آئی این پی)شہر میں اچانک ای چالان کا آغاز کرنے پر کراچی والے پھٹ پڑے ، شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا پہلے سکھائیں پھر نیا قانون لائیں۔ شہرقائد کے باسیوں نے اس نئے سسٹم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔۔۔
شہریوں کا دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی میں ای چالان لانے سے پہلے نہ کہیں بورڈز لگائے گئے نہ ہی کوئی آگاہی فراہم کی گئی، انتظامیہ پہلے سڑکیں بناتی پھر ای چالان کرتی، شہریوں کی تربیت نہ کی گئی تو یہ سسٹم کامیاب نہیں ہوگا۔موٹرسائیکل سوار ایک شخص نے کہا کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے ، کراچی میں سڑکوں کا حال آپ کو پتا ہے کہیں گڑھے پڑے ہوئے ہیں کسی کو اپنی لائن کا نہیں پتا، نیا سسٹم شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی آگاہی دی جاتی ہے ۔ایک شہری نے اس پروگرام کی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی آگاہی کیلیے پہلے آپ ایک ماہ پروگرام کریں جگہ جگہ کیمپ لگائیں، بڑے بڑے بورڈز لگائیں اس کے بعد اس سسٹم کو لاگو کریں۔موٹرسائیکل سوار شخص نے کہا کہ تھوڑا سا حکومت کو کام کرنا چاہیے ، جیسے ان کو ریونیو آتا ہے تو یہ زیبرا کراسنگ کے نشان وغیرہ کو صحیح کردیں تاکہ لوگوں کو زیادہ آئیڈیا ہو۔