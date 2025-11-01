مہمیر تنیو کی ہلاکت پر پولیس کا موقف جاری
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گلشن اقبال میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے شخص مہمیر تنیو کی ہلاکت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر کراچی پولیس نے اپنا مؤقف جاری کر دیا۔
پولیس کے مطابق 19 اکتوبر کو 15 مددگار پر اطلاع موصول ہوئی تھی کہ چند مسلح افراد ڈکیتی کی نیت سے ایک مکان میں داخل ہوئے ہیں۔ اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔پولیس کا کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم مہمیر تنیو ہلاک ہوا، جب کہ اس کا ایک ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ جائے وقوعہ سے اسلحہ اور دیگر شواہد بھی برآمد کیے گئے ۔ترجمان کے مطابق ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ہلاک ہونے والا ملزم مہمیر تنیو اس سے قبل بھی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔