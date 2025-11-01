صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پامولیو سندھ ویمنز سوئمنگ چیمپئن شپ کا 31واں ایڈیشن

  کراچی
پامولیو سندھ ویمنز سوئمنگ چیمپئن شپ کا 31واں ایڈیشن

کراچی(سٹی ڈیسک) 31ویں پامولیو سندھ ویمنز سوئمنگ چیمپئن شپ کراچی جِم خانہ میں شاندار انداز میں منعقد کیاجا رہا ہے جو پاکستان میں خواتین کی کھیلوں کی تاریخ کا ایک اور سنگِ میل ثابت ہو رہا ہے۔

گزشتہ سال کی ریکارڈ ساز کامیابی کے بعد، اس سال کا ایونٹ تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ ہے ، جس میں سندھ کے 20 معروف اداروں کی 450 سے زائد نوجوان کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں۔ نئے تیراکوں سے لے کر تجربہ کار چیمپئنز تک، یہ ایونٹ حوصلے ، عزم اور اعتماد کی وہ روح اجاگر کرتا ہے ۔پامولیو کی برانڈ منیجر علینہ عدنان نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ صرف میڈلز جیتنے کے لیے نہیں، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ہے ۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکیاں نئی حدیں عبور کرتی ہیں، رکاوٹیں توڑتی ہیں، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستانی خواتین کھیلوں میں کیا کچھ حاصل کر سکتی ہیں۔\"

 

