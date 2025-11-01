پولیس چیف سے پاکستان سکھ کونسل کے وفد کی ملاقات
کراچی(این این آئی)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو سے پاکستان سکھ کونسل کے پیٹرن اِن چیف سردار رمیش سنگھ کی قیادت میں 4 رکنی وفد نے کراچی پولیس آفس میں ملاقات کی۔
اس موقع پر صدر گرو نانک دربار کراچی سریش پسوانی، جواہر لال اور اور دیپک سنگھ بھی موجود تھے ۔ملاقات میں بابا گرو نانک جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کے موقع پر سکیورٹی، ٹریفک اور انتظامی امور کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔پولیس چیف نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ تمام زائرین، شرکا اور مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے فول پروف سکیورٹی اقدامات کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا۔ وفد نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو تحائف پیش کئے اور شکریہ ادا کیا۔