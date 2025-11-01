صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
آباد کے وفد کی ڈی جی کے ڈی اے سے ملاقات، تجاوزات اور قبضوں کی نشاندہی

کراچی(این این آئی)آباد کے وفد نے ڈی جی کے ڈی اے سے ملاقات کرکے کراچی میں تجاوزات اور قبضوں کی نشاندہی کردی۔ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز(آباد)کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید نے وفد کے ہمراہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی (کے ڈی اے )آصف جان صدیقی سے ملاقات کی۔

ملاقات میں کے ڈی اے کی زمینوں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائزڈ کرنے ، غیر قانونی تجاوزات اور قبضوں سے متعلق مذاکرات ہوئے ۔ اس موقع پر آباد نے سرجانی ٹان، گلستان جوہر اور کورنگی میں جاری تجاوزات اور قبضوں کی نشاندہی کردی۔افضل حمید نے ڈی جی کے ڈی سے مطالبہ کیا کہ قبضہ مافیا کے خلاف بلاتفریق کارروائی اور سروے رپورٹ جاری کی جائے ۔ شہری اراضی کو قبضہ گروہوں سے بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ آباد تعمیراتی شعبے کی بحالی اور شفاف شہری ترقی کے لیے متحرک ہے ۔انہوں نے کہا کہ قبضوں کے خاتمے کے لیے موثر اور طویل المدتی حکمتِ عملی اہم ہے ۔   قبضہ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔

 

