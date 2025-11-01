صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)پورٹ قاسم اتھارٹی نے اپنی خواتین ملازمین میں صحت سے متعلق شعور کو فروغ دینے کیلئے بریسٹ کینسر سے آگاہی سیشن کا اہتمام کیاجس میں خاص طور پر جلد تشخیص اور حفاظتی دیکھ بھال کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔

اس سیشن میں ڈاکٹر طوبیٰ سارِم میڈیکل آنکولوجسٹ نے شرکت کی، جنہوں نے شرکاء کو بریسٹ کینسر کی علامات، اسکریننگ کے طریقوں اور خود معائنہ کی تکنیکوں کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ اس اقدام کا مقصد ایک صحت مند کام کا ماحول بنانا اور علم و آگاہی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا تھااس موقع پر بات کرتے ہوئے ، ڈائریکٹر جنرل (ایڈمن)محمد یحیی نے زور دیا کہ ایسے اقدامات ملازمین کی فلاح و بہبود اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے لیے اتھارٹی کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ معلوماتی مواد بھی تقسیم کیا گیااور شرکائنے ایک دلچسپ سوال و جواب کے سیشن میں بھر پور حصہ لیا۔ایونٹ کا اختتام اس پیغام کے ساتھ ہوا کہ جلد تشخیص جانیں بچاسکتی ہے اور یہ کہ آگاہی روک تھام کی جانب پہلا قدم ہے ۔

 

