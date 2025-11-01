صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل میں دوسرے ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا افتتاح

  • کراچی
آرٹس کونسل میں دوسرے ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا افتتاح

کراچی پاکستان کے دل کی طرح دھڑکتا ہوا اور زندگی سے بھرپور شہر ہے ،وزیراعلیٰ فنون لطیفہ کو پاکستان کی غیرعسکری طاقت کے طور پر فروغ دینے کو تیار ، مرادعلی شاہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیرِ اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے آرٹس کونسل میں دوسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پاکستان کے دل کی طرح دھڑکتا ہوا اور زندگی سے بھرپور شہر ہے ۔انہوں نے کہا کہ کراچی ایک غیر متوقع، متحرک اور زندہ شہر ہے ، یہ ہمیشہ سے پاکستان کی روح رہا ہے اور آج یہ دنیا کا خیرمقدم کر رہا ہے ۔آرٹس کونسل میں فیسٹیول کا آغاز شاندار انداز میں ہوا، جس نے ادارے کی حیثیت کو ثقافتی تنوع اور فنون کے اظہار کے ایک بڑے مرکز کے طور پر مزید مضبوط کیا۔ افتتاحی تقریب میں آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ، صوبائی وزیرِ ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ، دیگر اہم شخصیات اور بین الاقوامی مہمان شریک ہوئے۔

مراد علی شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ فن میں وہ طاقت ہے جو اختلاف، تنازع اور تقسیم کے دور میں بھی اتحاد، شفا اور مزاحمت پیدا کر سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول انسانیت کی ایک مشترکہ زبان ہے ،حکومت فنون لطیفہ کی ترویج کو پاکستان کی غیرعسکری طاقت کے طور پر فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے ۔ فیسٹیول میں متنوع پروگرام شامل ہیں، جن میں فلم کی نمائشیں، تھیٹر، موسیقی اور بصری فنون کی نمائشیں شامل ہیں۔بین الاقوامی مہمانوں کی موجودگی کو سراہتے ہوئے وزیرِ اعلی نے کہا کہ ان کی شرکت اس بات کی عکاس ہے کہ کراچی ایک ایسا مہمان نواز شہر ہے جہاں دنیا خود کو اپنے گھر جیسا محسوس کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں گرد کنٹرول اقدامات کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں

سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

بارہ دری کا رقبہ بڑھانے ‘ ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار

جنرل ہسپتال :مقتولہ کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیا، انکوائری

غیرقانونی کمرشل استعمال پر51املاک سربمہر

اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن