آرٹس کونسل میں دوسرے ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا افتتاح
کراچی پاکستان کے دل کی طرح دھڑکتا ہوا اور زندگی سے بھرپور شہر ہے ،وزیراعلیٰ فنون لطیفہ کو پاکستان کی غیرعسکری طاقت کے طور پر فروغ دینے کو تیار ، مرادعلی شاہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیرِ اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے آرٹس کونسل میں دوسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پاکستان کے دل کی طرح دھڑکتا ہوا اور زندگی سے بھرپور شہر ہے ۔انہوں نے کہا کہ کراچی ایک غیر متوقع، متحرک اور زندہ شہر ہے ، یہ ہمیشہ سے پاکستان کی روح رہا ہے اور آج یہ دنیا کا خیرمقدم کر رہا ہے ۔آرٹس کونسل میں فیسٹیول کا آغاز شاندار انداز میں ہوا، جس نے ادارے کی حیثیت کو ثقافتی تنوع اور فنون کے اظہار کے ایک بڑے مرکز کے طور پر مزید مضبوط کیا۔ افتتاحی تقریب میں آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ، صوبائی وزیرِ ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ، دیگر اہم شخصیات اور بین الاقوامی مہمان شریک ہوئے۔
مراد علی شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ فن میں وہ طاقت ہے جو اختلاف، تنازع اور تقسیم کے دور میں بھی اتحاد، شفا اور مزاحمت پیدا کر سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول انسانیت کی ایک مشترکہ زبان ہے ،حکومت فنون لطیفہ کی ترویج کو پاکستان کی غیرعسکری طاقت کے طور پر فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے ۔ فیسٹیول میں متنوع پروگرام شامل ہیں، جن میں فلم کی نمائشیں، تھیٹر، موسیقی اور بصری فنون کی نمائشیں شامل ہیں۔بین الاقوامی مہمانوں کی موجودگی کو سراہتے ہوئے وزیرِ اعلی نے کہا کہ ان کی شرکت اس بات کی عکاس ہے کہ کراچی ایک ایسا مہمان نواز شہر ہے جہاں دنیا خود کو اپنے گھر جیسا محسوس کرتی ہے ۔