جامعہ کراچی خودکش حملہ کیس میں گواہ پیش کرنے کی ہدایت
تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر تفصیلی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کرلی گئیمفرور ملزمان کی گرفتاری کیلئے کارروائی کی جامع رپورٹ فراہم کی جائے ،عدالت
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسدادِ دہشتگردی عدالت میں جامعہ کراچی خودکش حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جیل حکام نے گرفتار ملزم داد بخش کو عدالت میں پیش کردیا۔ عدالت نے مقدمے میں مفرور ملزمان سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو ہدایت جاری کی کہ آئندہ سماعت پر تفصیلی پیش رفت پیش کی جائے اور گواہ کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے ۔ جامعہ کراچی خودکش دھماکہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے روبرو پولیس اور تفتیشی ٹیم کی جانب سے کیس کا ریکارڈ پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے میں متعدد دہشت گرد ابھی تک مفرور ہیں جن میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر بشیر، کیپٹن رحمن گل، خلیل احمد موسیٰ عرف واجا، میر سفیر احمد اور ہسیتن بشیر شامل ہیں۔
عدالت نے تفتیشی افسر سے کہا کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کی گئی کوششوں کی جامع رپورٹ آئندہ سماعت پر پیش کی جائے ۔ پولیس کے مطابق اپریل 2022 میں جامعہ کراچی کے اندر خودکش حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے تھے ۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں سہولت کاری کے الزام میں ملزم داد بخش کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ باقی ملزمان کے خلاف سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج ہے ۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کی گئی کارروائی سے متعلق جامع رپورٹ فراہم کی جائے ۔