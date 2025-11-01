کے ڈی اے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات شروع
محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر جنرل سے ٹھیکوں کا اہم ریکارڈ طلب کرلیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ٹھیکوں کی مد میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن پر محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کردیا ہے ، ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے سے ٹھیکوں کا اہم ریکارڈ طلب کرلیا گیا ۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کو خط لکھا ہے جس میں سوال کیا گیا ہے کہ نجی کمپنی کو بغیر ٹینڈرز کے 11 ارب روپے کے ٹھیکے کیسے دئیے گئے؟ اس کے ساتھ ٹھیکوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ اس سے پہلے سندھ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے فوکل پرسن کی جانب سے محکمہ اینٹی کرپشن میں شکایت کی گئی تھی کہ کے ڈی اے افسران نے اربوں روپے کے ٹھیکے بغیر ٹینڈرز کے ایک ہی کمپنی کو دیئے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن سے پہلے وزیر اعلی نے بھی کے ٹھیکوں میں ہونے والی مبینہ کرپشن کا نوٹس لیا تھا اور ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی ۔بتایا جاتا ہے مبینہ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد کے ڈی اے افسران میں کھلبلی مچی ہوئی ہے آئندہ چند روز میں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کئی افسران کے خلاف کارروائی متوقع ہے ۔