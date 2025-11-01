صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے ڈی اے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات شروع

  • کراچی
کے ڈی اے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات شروع

محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر جنرل سے ٹھیکوں کا اہم ریکارڈ طلب کرلیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ٹھیکوں کی مد میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن پر محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کردیا ہے ، ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے سے ٹھیکوں کا اہم ریکارڈ طلب کرلیا گیا ۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کو خط لکھا ہے جس میں سوال کیا گیا ہے کہ نجی کمپنی کو بغیر ٹینڈرز کے 11 ارب روپے کے ٹھیکے کیسے دئیے گئے؟ اس کے ساتھ ٹھیکوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ اس سے پہلے سندھ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے فوکل پرسن کی جانب سے محکمہ اینٹی کرپشن میں شکایت کی گئی تھی کہ کے ڈی اے افسران نے اربوں روپے کے ٹھیکے بغیر ٹینڈرز کے ایک ہی کمپنی کو دیئے ہیں محکمہ اینٹی کرپشن سے پہلے وزیر اعلی نے بھی کے ٹھیکوں میں ہونے والی مبینہ کرپشن کا نوٹس لیا تھا اور ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی ۔بتایا جاتا ہے مبینہ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد کے ڈی اے افسران میں کھلبلی مچی ہوئی ہے آئندہ چند روز میں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کئی افسران کے خلاف کارروائی متوقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

درختوں کی کٹائی اور چوری رُک نہ سکی،انکوائری ٹھپ

ای بز پورٹل پر این او سی کیلئے 186 درخواستیں وصول ،شہریوں کی رہنمائی کی ہدایت

یومِ جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا انعقاد کیا گیا

آرپی او کی زیر صدارت ریجنل و یلفیئر کمیٹی کا اجلاس

ویکسی نیشن کے حوالے سے آرٹس کونسل میں آگاہی سیمینار

ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن