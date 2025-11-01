صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک اور کنٹریکٹر کے ایک دوسرے پرالزامات

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) یلو لائن منصوبے کی تعمیرات کے دوران کے الیکٹرک کے انفراسٹرکچر کی منتقلی کے تنازع پیچیدہ صورت اختیار کرگیا۔ عدالت میں کے الیکٹرک اور منصوبے کے کنٹریکٹر کے درمیان ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہوئی۔۔۔

 جبکہ عدالت نے فریقین کو آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کردی۔ بیرسٹر ایان میمن نے کے الیکٹرک کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ وکیل کے الیکٹرک نے موقف اختیار کیا کہ منصوبے پر کام کرنے والے کنٹریکٹر نے بغیر اجازت 11 کے وی اے لائن منقطع کرکے انفراسٹرکچر ہٹا دیا جس سے 27 ٹرانسفارمر متاثر ہوئے ۔کنٹریکٹر کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ کے الیکٹرک منتقلی کے اخراجات کے بجائے نئے سامان کی مد میں رقم طلب کررہی ہے جو قواعد خلاف ہے ۔ انہوں نے مؤقف اپنایا کہ کنٹریکٹر نے پول اور تاریں نہیں ہٹائیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ تو انفراسٹرکچر خود بخود کیسے غائب ہوگیا؟ ۔

 

Newsletter Roznama

