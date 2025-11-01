مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)مواچھ گوٹھ بلدیہ ٹاؤن میں پیش آنے والے خوفناک آتشزدگی کے واقعے کے بعد سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کی ہدایت پر ہائیڈرنٹس سیل کی جانب سے ریسکیو اداروں کو فوری امداد اور مسلسل پانی کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔
ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق آگ بجھانے کے آپریشن کے دوران فائر بریگیڈ کے عملے کو پانی کی بلاتعطل فراہمی جاری ہے تاکہ آگ پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے ،پانی کی فراہمی کا عمل مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہا۔ ترجمان نے بتایا کہ انچارج ہائیڈرنٹس سیل محمد صدیق تنیو فائر بریگیڈ حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں جبکہ فوکل پرسن سی ای او برائے ہائیڈرنٹس سیل شہباز بشیر بھی موقع کی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور پانی کی سپلائی کے عمل کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔