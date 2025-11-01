صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

  • کراچی
مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)مواچھ گوٹھ بلدیہ ٹاؤن میں پیش آنے والے خوفناک آتشزدگی کے واقعے کے بعد سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کی ہدایت پر ہائیڈرنٹس سیل کی جانب سے ریسکیو اداروں کو فوری امداد اور مسلسل پانی کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔

 ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق آگ بجھانے کے آپریشن کے دوران فائر بریگیڈ کے عملے کو پانی کی بلاتعطل فراہمی جاری ہے تاکہ آگ پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے ،پانی کی فراہمی کا عمل مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہا۔ ترجمان نے بتایا کہ انچارج ہائیڈرنٹس سیل محمد صدیق تنیو فائر بریگیڈ حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں جبکہ فوکل پرسن سی ای او برائے ہائیڈرنٹس سیل شہباز بشیر بھی موقع کی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور پانی کی سپلائی کے عمل کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن