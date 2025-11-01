کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ
ایم ڈی سالڈ ویسٹ کاجی ٹی ایس امتیاز میں کچرا جلانے پرسخت نوٹس کمپنیز اور متعلقہ افسران کو علاقوں سے بروقت کچرا اٹھانے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر )ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے جی ٹی ایس امتیازضلع شرقی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف سخت نوٹس لیتے ہوئے اس شخص کے خلاف متعلقہ ادارے کوکارروائی کرنے کے لئے خط بھیج دیاہے اور متعلقہ فرد کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ اگر اسے اس کام میں ملوث پایا گیا تو ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ نے اس سلسلے میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جس میں آپریشن اور جی ٹی ایس کے متعلقہ افسران موجود تھے ۔ انہوں نے کمپنیز کے عہدیداران اور متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کچرے کو لینڈ فل سائٹ پہنچانے کی رفتار تیز کرنے کے لئے جی ٹی ایس سے لینڈ فل سائٹ تک کچرا لے جانے کا آپریشن الگ کیا جائے گا۔
ہر ضلع میں کام کرنے والی کمپنی اپنے ضلع کے جی ٹی ایس پرمستقل بنیاد پر گارڈ بٹھائے گی تاکہ کچرے کو جلنے سے روکا جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جن کچرا گاڑیوں میں ابھی تک ٹریکر نہیں لگے فوری لگوائیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سسٹم سے لنک کریں تاکہ مانیٹرنگ کاعمل مزید موثر بنایا جا سکے ۔دیگر اقدامات کے لئے ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کے لئے گاڑیوں کی آمدورفت کاٹائم بڑھانے کی درخواست کے لئے بھی خط بھیج دیاہے ۔علاوہ ازیں ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے تمام کمپنیز اور متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ کچرے کو بروقت علاقوں سے اٹھائیں اور صفائی کے کام کی رفتارمزید تیز کریں۔