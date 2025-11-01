انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر
کارروائی کے دوران سب سے زیادہ 46ہوٹل ضلع جنوبی میں سیل کیے گئےفیصلہ کن کارروائی کا مقصد عوامی سہولت کو یقینی بناناہے ،چیف سیکریٹری
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی ہدایت پر کمشنر کراچی اور ضلعی انتظامیہ نے کراچی بھر میں سڑکوں پر غیر قانونی سیٹنگ اور پارکنگ کرنے والے ہوٹلوں اور کھانے پینے کے مراکز کے خلاف ایک جامع کارروائی کا آغاز کیا۔ یہ وسیع پیمانے پر کارروائی 27 اکتوبر سے 30 اکتوبر 2025 تک جاری رہی، جس کے دوران 103 ہوٹلوں اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو عوامی مقامات پر غیر قانونی قبضہ کرنے اور گاڑیوں و پیدل چلنے والوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے پر سیل کر دیا گیا ۔ ضلع جنوبی میں 12 ہوٹل سیل کیے گئے جن میں 2 سول لائنز، 7 گارڈن اور 3 آرام باغ کے علاقے شامل ہیں۔ ضلع وسطی میں 46 ہوٹل سیل کیے گئے جن میں 25 گلبرگ، 8 لیاقت آباد، 8 ناظم آباد اور 5 نارتھ ناظم آباد کے علاقے شامل ہیں۔ اسی طرح ضلع شرقی میں 21 ہوٹل سیل کیے گئے ، جن میں گلشن اور فیروزآباد کے علاقے شامل ہیں۔ ضلع کورنگی میں 9 ہوٹل کورنگی اور لانڈھی کے علاقوں میں سیل کیے گئے جبکہ ضلع ملیر میں 8 ہوٹل ماڈل کالونی اور شاہ فیصل کے علاقوں میں بند کیے گئے ۔ اس کے علاوہ ضلع غربی میں 9 ہوٹل اورنگی اور سائٹ کے علاقوں میں سیل کیے گئے ، اور مزید خلاف ورزی کرنے والے ہوٹل مختلف علاقوں میں میں سیل کیے گئے ۔ چیف سیکریٹری کے مطابق اس فیصلہ کن کارروائی کا مقصد عوامی سہولت کو یقینی بناناہے ۔