سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

  • کراچی
سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

آئندہ سماعت پر معائنے کی رپورٹ طلب،ہم چاہتے ہیں دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ جانوروں کا معائنہ کیا جاسکے ، درخواست گزارجوڈ ایلن کے وکیل کی استدعا،سماعت 6نومبر تک ملتوی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانو کی محفوظ پناہ گاہ منتقلی سے متعلق درخواست پرکمیٹی اور مبصرین کو 2نومبر کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم دیدیاجبکہ آئندہ سماعت تک معائنے کی رپورٹ بھی طلب کرلی۔ جمعہ کو سندھ ہائیکورٹ میں جوڈ ایلن کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ 17 اکتوبر کو سرکاری حکام نے منتقلی کے لئے دو ہفتوں کا وقت مانگا تھا۔ عدالت نے وزیر اعلی سندھ کی قائم کردہ کمیٹی کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کی حالت سے متعلق رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔

22 اکتوبر کو کمیٹی ارکان کو خط لکھنے کے باوجود تاحال کسی رکن کا جواب نہیں آیا ہے ۔ ابھی تک رانو کی منتقلی کے لئے پنجرہ تیار نہیں ہوسکا ہے ۔پنجرہ تیار ہونے کے بعد رانو کو مانوس ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ اسلام آباد سے آئی ٹیم نے رانو کا معائنہ کیا ہے ۔ ٹیم نے رانو کے جسم پر تین زخموں میں کیڑوں کی تصدیق کی ہے ۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیئے کہ ہم ہدایت دیتے ہیں آج چار بجے چڑیا گھر کے معائنے کے لیے جائیں۔ درخواستگزار کے وکیل نے کہاکہ ہم چاہتے ہیں دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ جانوروں کا معائنہ کیا جاسکے ۔ 

 

