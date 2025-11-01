بلدیہ عظمیٰ : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور
ڈپٹی میئر کی زیرصدارت کونسل کے عام اجلاس میں اراکین کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ای چالا ن کے ذریعے بھاری جرمانوں پر شدید تحفظات کا اظہار سابق اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت،کشمیر پربھارت کے غاصبانہ قبضے کی مذمت،8 قراردادیں اتفاق رائے، 12 کثرت رائے سے منظور
کراچی (اسٹاف رپورٹر)بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا عام اجلاس ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی زیر صدارت جمعہ کے روز سٹی کونسل ہال میں منعقد ہوا، اجلاس میں مجموعی طور پر 20 قراردادیں منظور کی گئیں جن میں سے 8 قراردادیں اتفاق رائے سے جبکہ 12 قراردادیں کثرت رائے سے منظور ہوئیں جبکہ ایک قرارداد کو آئندہ اجلاس تک کے لئے موخر کردیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کے ایم سی کونسل کے اجلاس کے آغاز پر سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر تعزیتی قرارداد پیش کی گئی۔اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی اگلی قرارداد کے ذریعے کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قصبے کی بھرپور مذمت اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل نکالا جائے۔
ایک قرارداد ذوالفقار آباد آئل ٹینکرز پارکنگ ٹرمینل کے لے آؤٹ پلان میں 50 ایکڑ اراضی کے اضافے اور نئی نظر ثانی شدہ منصوبہ بندی کی منظوری کے متعلق تھی جسے کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔کثرت رائے سے منظور کی گئیں دیگر قراردادوں کے ذریعے ایوان نے محکمہ اسٹیٹ اینڈ اکوموڈیشن کے ایم سی کے ضمنی قوانین سے متعلق سفارشات کی منظوری عطا کی جبکہ دیگر قراردادوں کے ذریعے گولیمار چورنگی پر واقع انڈرپاس کو قادر بخش بکک مرحوم کے نام سے منسوب کرنے ، لیاری فیملی پارک کا نام شہید واجہ کریم داد کے نام سے منسوب کرنے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لئے کراچی کی تمام چھوٹی بڑی سڑکوں، پارکوں، اسکولوں، اسپتالوں اور تفریحی مقامات پر فوری طور پر شجر کاری مہم کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
دیگر قراردادوں میں جہانگیر روڈ کی امپروومنٹ / بحالی سمیت گرومندر سے تین ہٹی تک برساتی نالے کی بحالی کے پلان کی منظوری کے علاوہ ناتھا خان برج گریڈ اینڈ لنک روڈ شارع فیصل سے حبیب یونیورسٹی تک سڑک اور نالہ کلورٹ کی تعمیرکی قرارداد شامل تھی،اجلاس میں اتفاق رائے سے مزید تین قراردادیں منظور کی گئیں جن میں سے ایک میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کرن اسپتال روڈ اور اسپارکو روڈ کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام کیا جائے ، نیز کرن اسپتال روڈ کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدر خان کے نام سے منسوب کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا، دوسری قرارداد کے ذریعے کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ای چالان کے ذریعے بھاری جرمانوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سندھ حکومت سے اس نوٹیفکیشن کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔