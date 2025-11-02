جیکب آباد:اینٹی کرپشن کے چھاپے میں محکمہ روڈز کا ریکارڈ ضبط
134اسکیموں میں اربوں روپے کی کرپشن، سندھ ہائیکورٹ کے حکم پر کارروائیٹیم اسکیموں کا معائنہ کرنے کے بعد تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)جیکب آباد کے محکمہ روڈز میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن پر اینٹی کرپشن لاڑکانہ کی ٹیم نے چھاپہ مار کر ریکارڈ ضبط کرلیا، اطلاعات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر اینٹی کرپشن لاڑکانہ کے ڈائریکٹر عبدالغفور دھامراہ نے انجینئروں کی ٹیکنکل ٹیم کے ہمراہ جیکب آباد کے محکمہ روڈز کے دفتر پر اچانک چھاپہ مارا، چھاپے کے دوران آفس کے دونوں گیٹ بند کر دیے گئے اور ٹیم نے مبینہ طور پر 134 ترقیاتی اسکیموں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن کی ٹیم ریکارڈ کے جائزے کے بعد چار روز تک جیکب آباد کی مختلف اسکیموں کا معائنہ کرے گی، جس کی تفصیلی رپورٹ 6 نومبر کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی۔