صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:نیوآئرن مارکیٹ کا اسمال ٹریڈرز میں شمولیت کا اعلان

  • کراچی
سکھر:نیوآئرن مارکیٹ کا اسمال ٹریڈرز میں شمولیت کا اعلان

سکھر(بیورو رپورٹ)نیو آئرین مارکیٹ ایسوسی ایشن نے سکھر اسمال ٹریڈرز میں شمولیت کا اعلان کر دیا ،سکھر اسمال ٹریڈرز کے وفد کا جاوید میمن کی قیادت میں نیو آئرن مارکیٹ کا دورہ۔۔۔

تاجر برادری کی جانب سے والہانہ استقبال ، نو منتخب عہدے داروں کو مبارکباد پیش کی ، نیو آئرین مارکیٹ کے صدر خورشید احمد میرانی نے استقبالیہ پیش کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور کہا کہ آئرن مارکیٹ کے تاجر وں اور دکانداروں کو حقوق فراہمی کیلئے کسی اقدام سے گریز نہیں کیا جائیگا، تاجر برادری کا اعتماد ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گاڑیوں کی بائیو میٹرک،ہوٹل،سرائے،کرائے داروں کی پڑتال کا حکم

بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں،احتیاطی تدابیر یقینی بنانے کی ہدایت

فرض شناس پولیس افسر محکمے کا سرمایہ،سہیل چودھری

قبضہ مافیا کیخلاف نیا قانون جائیداد مالکان کیلئے خوشخبری

تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل