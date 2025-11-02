سکھر:نیوآئرن مارکیٹ کا اسمال ٹریڈرز میں شمولیت کا اعلان
سکھر(بیورو رپورٹ)نیو آئرین مارکیٹ ایسوسی ایشن نے سکھر اسمال ٹریڈرز میں شمولیت کا اعلان کر دیا ،سکھر اسمال ٹریڈرز کے وفد کا جاوید میمن کی قیادت میں نیو آئرن مارکیٹ کا دورہ۔۔۔
تاجر برادری کی جانب سے والہانہ استقبال ، نو منتخب عہدے داروں کو مبارکباد پیش کی ، نیو آئرین مارکیٹ کے صدر خورشید احمد میرانی نے استقبالیہ پیش کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور کہا کہ آئرن مارکیٹ کے تاجر وں اور دکانداروں کو حقوق فراہمی کیلئے کسی اقدام سے گریز نہیں کیا جائیگا، تاجر برادری کا اعتماد ہے ۔