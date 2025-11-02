صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دولت پور:حیسکو کیخلاف احتجاج پرمقدمے سے شہری باعزت بری

  • کراچی
8ماہ قبل ٹرانسفارمر ہٹانے ، بجلی بندش کیخلاف احتجاج پر مقدمہ درج کیا گیا تھاپولیس کی جانب سے ثبوت پیش نہ کرنے پرجوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلہ سنادیا

دولت پور (نمائندہ دنیا)حیسکو واپڈا شاہپور جہانیاں کے اہلکاروں کی جانب سے 8 ماہ قبل بجلی بندش اور ٹرانسفارمر ہٹانے کے خلاف احتجاج کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پولیس کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ سرکاری شکایت کی بنیاد پر شہریوں کے خلاف درج مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے سول جج/جوڈیشل مجسٹریٹ دولت پور نازیہ امیر علی مہیسر نے 21 شہریوں کو باعزت بری کر دیا۔ مذکورہ کیس میں ایس یو پی رہنما عبدالفتاح بگھیو، فوجی سجن بگھیو، حاجی محمد ہارون، مشتاق بگھیو، منظور لغاری، محمد یاسین بگھیو، ذوالفقار ساگر، سلطان ڈاہری، خان عمرانی، ذوالفقار لغاری اور دیگر پر الزام تھا کہ شہریوں نے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا تھا۔

جس کا مقدمہ تھانہ شاہپور جہانیاں کے انچارج اے ایس آئی پنجل سولنگی کی شکایت پر 21 شہریوں کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ جو کہ دولت پور کی عدالت میں 8 ماہ سے چل رہا تھا جس کا فیصلہ سنا دیا گیا جس میں سول جج، جوڈیشل مجسٹریٹ نازیہ امیر علی مہیسر نے 21 شہریوں کو باعزت بری کر دیا ہے ۔ مقدمہ جیتنے کی خوشی میں شہری استاد عبدالفتاح بگھیو کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہیں اور وکیل کرم اللہ بگھیو کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔

 

