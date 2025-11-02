جیکب آباد:موڑ کاٹتے گاڑی الٹنے سے خاتون2بچے جاں بحق
سبی سے پنجاب جارہے تھے ، محراب پور میں مویشی تاجر بھائی سمیت لقمہ اجلنوجوان کی خودکشی، کشمور، خانپور حادثات میں ایک ہلاک، 4افراد زخمی ہوئے
جیکب آباد، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) جیکب آباد میں موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی الٹنے سے خاتون اور 2 بچے جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہوگئے ، ادھر محراب پور، کشمور، خانپور میں بھی حادثات کے باعث مویشی تاجر بھائی سمیت 3 افراد لقمہ اجل بن گئے ، جبکہ نوجوان نے خودکشی کرلی۔ تفصیلات کے مطابق جیکب آباد کے صدر تھانہ کی حدود جمالی بائی پاس پر سبی سے پنجاب جانے والی تیز رفتار گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور کے قابو سے نکل گئی اور الٹ کر کھائی میں موجود میں پانی میں جاگری جس کے نتیجے میں خاتون اور 2 بچے جاں بحق اور 3افراد زخمی ہوگئے ، جاں بحق ہونے والوں میں خاتون حنیفہ، 2 معصوم بہن بھائی انشل اور ارسلان شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں اعجاز احمد اور عرفان سمیت ایک خاتون شامل ہیں۔ محراب پور کے قریب حادثے میں مویشی تاجربھائی سمیت جاں بحق ہوگیا، حادثہ اکری تھانے کی حدود مہران ہائی وے پرکرونڈی کے ہسبانی گیٹ کے پاس ہوا۔
جہاں تیز رفتار وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار حاکم علی بروہی اور تاج بروہی جاں بحق ہوگئے ، پولیس کے مطابق جاں بحق بھائی اور مویشی تاجر تھے ۔ جبکہ کنڈیارو میں ایک نوجوان 16 سالہ انیس نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا چراغ گل کر لیا۔ کشمور کے کھوکھر ہوٹل انڈس ہائی وے پر ایس ایچ او سفیر جاگیرانی کی گاڑی کی موٹرسائیکل سوار کو ٹکر لگنے سے نوجوان ہوٹل کا مزدور 25 سالہ محبوب لاشاری زخمی ہو گیا، جو اسپتالمیں چل بسا۔ خان پورمہر کے قریب بائی پاس کے مقام پر موٹرسائیکل اور بھوسے سے بھری ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے نتیجے میں بچوں سمیت پانچ افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ حادثے میں عادلپور کے نواحی گاؤں جام واہ کے رہائشی میر محمد سیال،ان کے بچے 10سالہ مظفر علی،8سالہ رازل،6سالہ نفیسہ اور4سالہ سدران شامل ہیں۔ تاہم میر محمد سیال اسپتال میں چل بسا۔