مسافر بس سے اسمگل شدہ چاندی اور بھارتی ویاگرا ٹیبلٹس پکڑ ی گئیں،مقدمہ درج

  کراچی
مسافر بس سے اسمگل شدہ چاندی اور بھارتی ویاگرا ٹیبلٹس پکڑ ی گئیں،مقدمہ درج

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ نے موچکو چیک پوسٹ پر ایک کارروائی میں بلوچستان سے کراچی آنے والی مسافر بس کے ذریعے اسمگل شدہ اشیاء منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنادی۔

حکام نے بلوچستان سے آنے والی مسافر بس نمبر ایل ای ایس 5724 کی تلاشی کے دوران خفیہ خانوں سے چھوٹے دانوں کی صورت 9 کلوگرام اسمگل شدہ چاندی اور مختلف برانڈز کی 8 ہزار بھارتی ویاگرا ٹیبلٹس برآمد کرلیں۔ برآمد ہونے والی اسمگل شدہ چاندی، ویاگرا ٹیبلٹس اور مسافر بس کی مجموعی مالیت 3 کروڑ 15 لاکھ روپے ہے ۔ کسٹمز حکام نے مقدمہ درج کرکے بس سمیت برآمد ہ اشیاء کو ضبط کرلیا ہے۔

