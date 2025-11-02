بھتہ خور گروہ کے تین انتہائی مطلوب ملزمان گرفتار
گرفتار تینوں ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار بہادر پی ایم ٹی گروپ سے ہے ملزمان تاجروں کے گھروں اور دفاتر کے باہر ہوائی فائرنگ میں بھی ملوث رہے
کراچی(اسٹاف رپورٹر) اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بھتہ خوری میں ملوث گروہ کے تین انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ کارروائی ایس ایس پی ایس آئی یو امجد احمد شیخ کی سربراہی میں کی گئی۔ایس ایس پی کے مطابق پولیس نے خواجہ اجمیر نگری کے علاقے میں چھاپہ مارا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، تاہم حکمت عملی کے تحت تینوں مسلح ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ اور گولیاں برآمد کرلی گئیں۔گرفتار ملزمان کی شناخت اویس، شاہد اور ابوبکر کے نام سے ہوئی ہے۔
ابتدائی تفتیش کے مطابق تینوں ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار بہادر پی ایم ٹی گروپ سے ہے جو شہر میں تاجروں سے بھتہ وصول کرنے میں سرگرم تھا۔ایس ایس پی کے مطابق ملزمان تاجروں کی ریکی کرتے تھے اور ان کے خاندان، رہائش اور کاروباری سرگرمیوں کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد گروہ کے سرغنہ بہادر پی ایم ٹی کو فراہم کرتے تھے ۔ بعد ازاں یہی ملزمان بھتے کے لفافے تاجروں تک پہنچاتے تھے ، جن میں سنگین نتائج کی دھمکیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں شامل ہوتیں۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان تاجروں کے گھروں اور دفاتر کے باہر ہوائی فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلانے میں بھی ملوث رہے ہیں۔