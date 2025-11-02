ٹریفک حادثے میں طالبعلم جاں بحق
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ماڑی پور ٹرک اڈہ گیٹ نمبر 6 کے قریب پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک طالب علم جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب تیز رفتار ٹریلر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ حادثے میں 18 سالہ عصمت ولد اعجاز موقع پر جان کی بازی ہار گیا جبکہ اس کا ساتھی 18 سالہ نوید ولد ستورو شدید زخمی ہوگیا۔عینی شاہدین کے مطابق دونوں طالب علم موٹر سائیکل پر سوار تھے اور اسکول جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے ۔پولیس کے مطابق ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، جبکہ ٹریلر کو قبضے میں لے لیا گیا۔