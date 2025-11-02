صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے میں ملوث کسٹمز کے دو اہلکار معطل

  • کراچی
لڑائی جھگڑے میں ملوث کسٹمز کے دو اہلکار معطل

کراچی (اے پی پی)کسٹم ہاؤس کراچی کے قریب کسٹمز کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے حادثہ کے بعد ہونے والے لڑائی جھگڑے میں ملوث دو اہلکار وں کو معطل کردیا گیا۔

ہفتہ کوایف بی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کسٹم ہاس کراچی کے باہر 31 اکتوبر 2025 کو کسٹمز کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان ایک معمولی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ جھگڑے کے دوران کچھ مقامی باشندوں نے کسٹمز کے عملے کو زدوکوب کیا۔ کسٹمز اہلکاروں کے ردعمل کے نتیجے میں ہاتھاپائی ہوئی جس پر فوری طور پر قابو پالیا گیا۔محکمانہ کارروائی کے تحت دو اہلکاروں ڈرائیور ظہور اور سپاہی یاسین کو باضابطہ انکوائری مکمل ہونے تک معطل کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز

سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک

کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

سرقہ مویشی کے مقدمات میں مطلوب 3رکنی گینگ گرفتار

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل