لڑائی جھگڑے میں ملوث کسٹمز کے دو اہلکار معطل
کراچی (اے پی پی)کسٹم ہاؤس کراچی کے قریب کسٹمز کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے حادثہ کے بعد ہونے والے لڑائی جھگڑے میں ملوث دو اہلکار وں کو معطل کردیا گیا۔
ہفتہ کوایف بی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کسٹم ہاس کراچی کے باہر 31 اکتوبر 2025 کو کسٹمز کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان ایک معمولی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ جھگڑے کے دوران کچھ مقامی باشندوں نے کسٹمز کے عملے کو زدوکوب کیا۔ کسٹمز اہلکاروں کے ردعمل کے نتیجے میں ہاتھاپائی ہوئی جس پر فوری طور پر قابو پالیا گیا۔محکمانہ کارروائی کے تحت دو اہلکاروں ڈرائیور ظہور اور سپاہی یاسین کو باضابطہ انکوائری مکمل ہونے تک معطل کر دیا گیا ہے ۔