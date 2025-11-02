صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلچرل فیسٹیول میں 5شارٹ فلمیں دکھائی گئیں

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)فیسٹیول میں ایکسچینج اینڈ اوپننگ شارٹس ڈپلومیسی میں 5 شارٹ فلمیں دکھائی گئیں جن میں 3 پاکستانی، ایک سری لنکا اور ایک نیپال کی فلم شامل تھی۔

 شارٹ فلموں میں اے ہارٹ سو جینٹل، رسم دوری، دا اسکول وا ل، روہی اور دا لاسٹ اینڈلیس نائٹ شامل تھیں۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول  میں ملکی و غیر ملکی ستاروں نے سماں باندھ دیا۔بیلیٹ بیونڈ بارڈرز کی جانب سے بین الاقوامی فنکاروں نے ڈانس ورکشاپ میں رقص کے گُر سکھائے ۔فیسٹیول میں کوسووو تھیٹر گروپ کی جانب سے ڈائریکٹر آلٹن باشا کا تھیٹر پلے البانوی زبان میں پیش کیا گیا جس کا موضوع ‘شرمندہ’ تھا، تھیٹر میں شناخت، ثقافت اور موجودہ دور کے معاشرتی تنازعات کی عکاسی کی گئی تھی۔

 

